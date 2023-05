Helder pede a Lula que estados da Amazônia sejam beneficiados por taxação das apostas esportivas

O presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal e governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), enviou nesta terça-feira (2) ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), um ofício solicitando a inclusão de benefício aos estados da amazônicos na Medida Provisória que irá regulamentar apostas esportivas. O Governo Federal decidiu regulamentar e taxar o segmento para aumentar a arrecadação fiscal em até R$ 150 bilhões.

As apostas esportivas são legalizadas no País desde 2018, mas até este ano não foram regulamentadas e não são tributadas. Com a regulamentação, o Ministério da Fazenda deve arrecadar de R$ 12 bilhões a R$ 15 bilhões por ano.

Se a solicitação de Helder for aceita, os governos do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins poderão receber parte desta arrecadação federal. O documento encaminhado ao Palácio do Planalto afirma que a intenção do Consórcio é usar a verba com políticas de conservação da Amazônia.

“Verifica-se que a Medida Provisória que prevê essa regulamentação está sendo preparada pelo Ministério da Fazenda, todavia, a taxação sobre a receita prevê benefícios ao Fundo Nacional de Segurança Pública, à educação pública e às entidades de prática esportiva. Tendo em vista que a Conservação da Amazônia adquire proporções muito expressivas, onde é fulgente o reconhecimento da necessidade de tratamento excepcional em relação aos estados que a constituem, considerando ainda, a importância e necessidade de serem fomentadas atividades econômicas que aliem o desenvolvimento da região amazônica à preservação da Floresta, pugnamos para que os benefícios da arrecadação em questão sejam estendidos em favor da proteção da Amazônia brasileira”, diz o ofício.