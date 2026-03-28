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Política

Helder chora durante entrega de Usina da Paz em Altamira, neste sábado (28)

Governador chorou durante a cerimônia que está entre as últimas antes da transição para Hana Ghassan, que acontece no dia 2 de abril

Gabi Gutierrez
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As imagem são deste sábado (28), durante a entrega da 26ª Usina da Paz do estado, em Altamira (Foto: Reprodução | Redes sociais)

O governador do Pará, Helder Barbalho, se emocionou e chorou durante a cerimônia de entrega da 26ª Usina da Paz do Estado, realizada neste sábado (28), em Altamira. O momento, registrado em vídeo, deverá ser uma das últimas agendas públicas do chefe do Executivo antes da transição de governo. A partir de 2 de abril de 2026, a então vice-governadora, Hana Ghassan, assume a gestão estadual.

A partir do dia 2 de abril, a gestão estadual será comandada pela vice-governadora, Hana Ghassan, que assumirá o governo e dará continuidade às políticas públicas em andamento.

Durante o evento de entrega, com a presença da população, Helder não conteve as lágrimas ao falar sobre o impacto do programa Usinas da Paz e os resultados alcançados ao longo da gestão. A cena aconteceu diante de autoridades e moradores do município, beneficiados diretamente pelo novo equipamento público.

Instalada no bairro Mutirão, a Usina da Paz de Altamira é a primeira unidade na Região de Integração Xingu e deve atender mais de 126 mil moradores. O espaço conta com cerca de 10 mil metros quadrados de área construída e oferece mais de 70 serviços gratuitos nas áreas de saúde, educação, qualificação profissional, esporte, cidadania, cultura e lazer.

As Usinas da Paz integram o programa Territórios pela Paz (TerPaz), voltado à promoção da inclusão social e à redução da violência em áreas vulneráveis. Desde 2021, quando a primeira unidade foi entregue, o projeto já soma mais de 12 milhões de atendimentos em todo o Pará.

Além dos serviços essenciais, o complexo reúne biblioteca, salas de informática, teatro, piscina, quadras esportivas, espaços de convivência e ambientes voltados à capacitação profissional.

Com a entrega em Altamira, o Estado chega a 26 unidades em funcionamento, enquanto outras seguem em construção em diferentes regiões.

 
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