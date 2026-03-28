Helder chora durante entrega de Usina da Paz em Altamira, neste sábado (28)

A partir do dia 2 de abril, a gestão estadual será comandada pela vice-governadora, Hana Ghassan, que assumirá o governo e dará continuidade às políticas públicas em andamento.





Durante o evento de entrega, com a presença da população, Helder não conteve as lágrimas ao falar sobre o impacto do programa Usinas da Paz e os resultados alcançados ao longo da gestão. A cena aconteceu diante de autoridades e moradores do município, beneficiados diretamente pelo novo equipamento público.

Instalada no bairro Mutirão, a Usina da Paz de Altamira é a primeira unidade na Região de Integração Xingu e deve atender mais de 126 mil moradores. O espaço conta com cerca de 10 mil metros quadrados de área construída e oferece mais de 70 serviços gratuitos nas áreas de saúde, educação, qualificação profissional, esporte, cidadania, cultura e lazer.

As Usinas da Paz integram o programa Territórios pela Paz (TerPaz), voltado à promoção da inclusão social e à redução da violência em áreas vulneráveis. Desde 2021, quando a primeira unidade foi entregue, o projeto já soma mais de 12 milhões de atendimentos em todo o Pará.

Além dos serviços essenciais, o complexo reúne biblioteca, salas de informática, teatro, piscina, quadras esportivas, espaços de convivência e ambientes voltados à capacitação profissional.

Com a entrega em Altamira, o Estado chega a 26 unidades em funcionamento, enquanto outras seguem em construção em diferentes regiões.