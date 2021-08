Helder Barbalho, Edmilson Rodrigues e outros políticos tomam café da manhã no Ver-o-Peso

O Governador Helder Barbalho, a primeira dama do Estado, Daniela Barbalho, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e outros políticos tomaram café da manhã juntos, no Ver-o-Peso, na manhã desta terça-feira (24).

Além de Helder e Edmilson, estavam presentes o ex-deputado federal Gioavanni Queiroz, atual Secretário de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), Carlos Maneschy, titular da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (SECTET), José Fernando Gomes, Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), o deputado federal Cássio Andrade e o deputado estadual Bordalo (PT).

Refrigeradores, fogões e outros apetrechos foram entregues (Agência Belém)

A imagem dos políticos reunidos foi publicada no Twitter do Governador Helder Barbalho. De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura de Belém, nas redes sociais, nesta terça-feira, véspera do Dia do Feirante, o Governo do Estado, em parceria com a gestão municipal e Instituto Ver-o-Peso, realizou a entrega de equipamentos aos trabalhadores e trabalhadoras das feiras e mercados, começando pelo Ver-o-Peso.