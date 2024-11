Helder Barbalho e Jader Filho participam de encontro com Lula e presidente da China em Brasília

O jantar oferecido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao presidente chinês Xi Jinping, no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília, contou com a presença de diversas autoridades do país, entre elas o governador do Pará, Helder Barbalho, e o ministro das Cidades, Jader Filho. A China é o principal parceiro comercial do Brasil e do Pará.

Dados da balança comercial paraense, divulgados pelo Ministério da Indústria e Comércio, mostram que, de janeiro a outubro deste ano, as exportações para a China alcançaram 9,5 bilhões de dólares e representam mais da metade (50,5%) das vendas do Pará ao exterior. Minério de ferro é o principal produto comprado pelos chineses.

"Encontro de hoje com os presidentes @lulaoficial, do Brasil, e Xi Jinping, da China, no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Um momento importante de diálogo entre nações", escreveu Helder Barbalho em suas redes sociais.

Jader Filho destacou os 50 anos de relação comercial entre as duas nações que, para ele, além de fortalecer a economia, fortalece os povos desses países. "Nós tivemos uma participação importante, no Ministério das Cidades. Assinamos um memorando para que nós possamos trocar experiências, nos ajudarmos, Brasil e China, em diversas frentes, como habitação, onde a gente vai levar aí a nossa experiência do Minha Casa, Minha Vida, na questão da adaptação, prevenção aos desastres, mobilidade urbana, enfim, diversos assuntos urbanos. A gente fica muito feliz com esse fortalecimento e a certeza que Brasil e China vão crescer e avançar cada vez mais", declarou.

Antes do jantar, os presidente Lula e Xi Jinping assinaram 37 novos acordos bilaterais entre os dois países, que abrangem as áreas de agricultura, comércio, investimentos, infraestrutura, indústria, energia, mineração, finanças, ciência e tecnologia, comunicações, desenvolvimentos sustentável, turismo, esportes, saúde, educação e cultura..