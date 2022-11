Helder diz em entrevista que não há recursos para prevenção de desastres em 2023

O governador paraense, Helder Barbalho (MDB), em entrevista à CNN Brasil, nesta quarta-feira (30), disse que não há recursos previstos para o Orçamento Federal para 2023 entregue pelo atual governo suficientes para a prevenção de desastres naturais. As informações são da CNN.

“E aí vem o destaque do desmonte da realidade orçamentária e financeira prevista para 2023. Por exemplo, recursos para prevenção de desastres da Defesa Civil: não há qualquer recurso disponível no Orçamento de 2023″, destacou o governador Helder Barbalho.

O chefe do executivo do Pará completou: “O grande desafio que se vê é de que é necessário recuperar, reconstruir o Orçamento Público Federal de 2023 para que o governo que chega tenha capacidade de fazer frente. Sejam as ações emergenciais imediatas, como é o caso da Defesa Civil, sejam para estratégias econômicas inclusivas fundamentais”.

Desastres causam mortes no Sul e no Nordeste

A declaração acontece em um momento quando houve deslizamentos no Paraná e em Sergipe após fortes chuvas. No estado do Sul, na BR-376, pode ter havido até 30 mortes, pois, apesar de encontrados dois corpos até a tarde desta quarta-feira, há ao menos 30 desaparecidos. No Nordeste, uma cratera se abriu em uma rodovia e uma pessoa morreu.

“Dialogamos nos grupos de trabalho da transição com todos os comandos de bombeiros do Brasil. Pedimos que pudessem nos ofertar sugestões, para que possamos estruturar uma rede de Defesa Civil que seja ágil, que atue por um lado em prevenção, mas que também possa atuar em resposta e com uma estratégia: a criação da Força Nacional de Defesa Civil, que esteja em cada Estado, mas em pronto atendimento para reforço a outras unidades federativas”, disse Helder.