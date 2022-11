Cratera em rodovia ‘engole’ 3 carros em Sergipe; uma morte foi confirmada

Após as fortes chuvas que caíram em Sergipe, uma cratera se formou na rodovia SE-290, entre os municípios de Itabaianinha e Tobias Barreto. Três veículos, sendo dois caminhões e um carro de passeio, caíram na cratera e foram arrastados pela correnteza. Uma morte foi confirmada e outras quatro pessoas que estavam penduradas em árvores pedindo socorro foram restadas pelos bombeiros e levadas ao Hospital de Itabaianinha. As informações são do G1 Sergipe.

VEJA MAIS

Equipes de engenharia do Departamento Estadual de Infraestutura de Sergipe (DER), da -Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), além do Corpo de Bombeiros estão no local. A rodovia foi interditada e os profissionais do DER buscam uma rota alternativa a fim de que a população residente nas proximidades não fique isolada. Engenheiros também irão avaliar como será feita a recuperação do trecho da via.

O Centro de Meteorologia de Sergipe informou que, na noite desta terça-feira (29), foram acumulados 145 milímetros de chuva na cidade de Tobias Barreto, o que representa o maior recorde de chuva acumulada em menos de 24 horas na cidade.