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Política

Hana Ghassan assume Governo do Pará a partir de 2 de abril

Vice-governadora substitui Helder Barbalho e passa a liderar o Estado

Fabyo Cruz
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Hana Ghassan Tuma (MDB) (Foto: Agência Pará)

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan Tuma (MDB), assumirá oficialmente o comando do Estado no próximo dia 2 de abril de 2026. Servidora pública concursada há 36 anos, ela chega ao cargo com um histórico na gestão administrativa e no planejamento de políticas públicas.

À frente de áreas estratégicas ao longo da carreira, Hana tem atuação marcada pela coordenação do planejamento governamental, acompanhando a definição de prioridades e a execução de políticas em setores como segurança, saúde, educação e infraestrutura. Sua função, nos bastidores do governo, sempre esteve diretamente ligada à articulação entre orçamento e entrega de resultados.

A mudança no comando do Executivo ocorre em meio ao movimento político do atual governador, Helder Barbalho (MDB), que é pré-candidato ao Senado Federal e deve deixar o cargo dentro do prazo legal de desincompatibilização. Com isso, a vice assume a chefia do Estado.

Trajetória técnica e política

Apesar do sobrenome de origem libanesa bastante tradicional na região, a trajetória de Hana Ghassan é profundamente vinculada à capital paraense. Formada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Pará (UFPA), construiu carreira como servidora da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), onde ganhou notoriedade pela atuação técnica.

Antes de ingressar na política eleitoral, ocupou cargos de gestão por vários anos, o que lhe rendeu a reputação de rigor no controle fiscal, característica que levou à alcunha de “xerife das contas” dentro do governo estadual.

Sua entrada na política partidária ocorreu em 2022, ao ser escolhida como candidata a vice-governadora na chapa de Helder Barbalho. A decisão foi interpretada, à época, como estratégica: além de reforçar o perfil técnico da gestão, também ampliava a presença feminina no alto escalão do Executivo.

Durante o primeiro mandato de Helder, Hana já havia ocupado a Secretaria de Planejamento e Administração (Seplad), sendo responsável por medidas de reorganização das contas públicas e pela condução de concursos estaduais. Também teve passagem pela gestão municipal de Belém, onde atuou como secretária de Finanças.

Cenário eleitoral

Nos últimos meses, Hana Ghassan intensificou sua agenda pública, participando de entregas de obras e programas sociais em diversas regiões do Pará. A movimentação contribuiu para ampliar sua visibilidade para além do perfil técnico que marcou sua trajetória.

Nos bastidores políticos, ela já é apontada como um dos principais nomes para a sucessão estadual em 2026. Ao assumir o governo, passa a ter a possibilidade de disputar a eleição no exercício do cargo, sem a necessidade de afastamento, conforme previsto na Constituição.

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