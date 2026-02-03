Capa Jornal Amazônia
Haddad sobre eleições: se não houve pressa em 2018, porque essa pressa agora?

Estadão Conteúdo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse, nesta terça-feira, 3, que não há porque ter pressa para definir seu futuro eleitoral em 2026. Em entrevista à Rádio BandnewsFM, ele afirmou que, em 2018, se tornou candidato faltando três semanas para o pleito e ainda chegou no segundo turno.

"Eu fui lançado candidato a presidente no dia 9 de setembro, faltando três semanas e eu fui para o segundo turno e eu fiz 45% no segundo turno. Se não houve pressa em 2018, porque essa pressa agora? Vamos analisar com mais calma, vamos ouvir as partes, o que cada um tem a acrescentar, o que cada um quer fazer", disse.

Ele afirmou que discute com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre se a missão de ser candidato é para ele dessa vez, mas negou estar fugindo de um sacrifício.

"Eu nunca me neguei a tarefa difícil, mas eu estava convicto de que aquela missão era para mim. Negar o sacrifício não é o que eu estou fazendo. Essa missão agora, é para mim? Esse é o ponto que eu estou discutindo com o presidente", completou.

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/HADDAD
Política
