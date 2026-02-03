Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

MP Militar deve pedir expulsão de Bolsonaro e outros 4 oficiais condenados pela trama golpista

Estadão Conteúdo

O Ministério Público Militar (MPM) deve apresentar nesta terça-feira, 3, ao Superior Tribunal Militar (STM), um pedido para que o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros quatro oficiais condenados por envolvimento na trama golpista sejam expulsos das Forças Armadas.

Qualquer oficial condenado à pena privativa de liberdade superior a dois anos, em sentença transitada em julgado - por crime militar ou comum - pode ser submetido a uma representação por indignidade ou incompatibilidade para o oficialato. O julgamento pode resultar na perda do posto e da patente, o que, na prática, representa a expulsão das Forças Armadas.

A Corte Militar analisa apenas a permanência dos oficiais na carreira - ou seja, não há reavaliação das penas impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), mas sim a verificação de se a condenação é incompatível com o exercício do oficialato.

Além de Bolsonaro, que é capitão reformado do Exército, também serão julgados o almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, e os generais Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil; Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional; e Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa.

Com exceção de Bolsonaro, que está preso na Papudinha, e de Heleno, que cumpre prisão domiciliar, os outros três réus estão detidos em instalações militares. Nesse contexto, a eventual perda do posto e da patente pode impactar os locais de cumprimento das prisões.

A Coluna do Estadão mostrou que o procurador-geral da Justiça Militar, Clauro de Bortolli, trabalhou durante o recesso do Judiciário para concluir os pedidos de expulsão.

A primeira sessão do STM em 2026 ocorre nesta terça-feira. As representações do MPM serão sorteadas eletronicamente, e cada ação será distribuída a um relator e a um revisor, que não têm prazo para apresentar seus votos. Com o início do julgamento em plenário, qualquer um dos 15 ministros pode suspender a análise ao pedir vista.

Essa será a primeira vez que o STM julgará pedidos de perda de patente de oficiais por crimes contra a democracia. O tribunal também nunca expulsou generais condenados das Forças Armadas.

A Coluna do Estadão apurou ainda que, nos últimos oito anos, a Corte acolheu 93% dos pedidos apresentados pelo MPM para expulsão de militares condenados.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TRAMA GOLPISTA/BOLSONARO/OFICIAIS/FORÇAS/EXPULSÃO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Após faltar à CPI do Crime Organizado, Cláudio Castro deve ser ouvido na próxima quarta

05.02.26 22h02

'Império de penduricalhos'; Dino diz que supersalários são 'violação massiva' da Constituição

05.02.26 21h58

Após aumentar próprio salário, Zema critica reajuste no Congresso

05.02.26 20h17

STF impõe pena mais dura para crimes contra a honra de presidentes do Senado, Câmara e Corte

05.02.26 19h58

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

flagrante

Vereador é preso por trocar fotos íntimas com adolescentes; saiba quem é

O parlamentar também é investigado por venda ilegal de medicamentos controlados e suposto exercício ilegal da medicina

30.01.26 21h09

ATAQUE

Flávio Bolsonaro compara Lula a 'Opala velhão' e o chama de ultrapassado

Procurado por meio da Secretaria de Comunicação da Presidência, Lula não se respondeu ao ataque do senador.

02.02.26 20h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda