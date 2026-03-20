Haddad minimiza força de Tarcísio no interior e diz ter toda condição de vencer eleição em SP

O pré-candidato do PT ao governo do Estado de São Paulo Fernando Haddad disse nesta sexta-feira, 20, ter toda condição de vencer as eleições no Estado na disputa com o atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Haddad fez essa afirmação em coletiva de imprensa, ao ser perguntado sobre o que o leva a achar que pode derrotar um governador que tem alta aprovação da população, especialmente no interior do Estado. Ele admitiu que por algum tempo chegou a pensar dessa forma, mas que agora acredita que pode vencer Tarcísio por estar vendo pontos de vulnerabilidades na atual gestão paulista.

Entre as fragilidades do governo Tarcísio, o ex-ministro citou como exemplo a Educação, onde diz ver muita fragilidade. Haddad citou também ausência de representatividade de São Paulo no Senado.

"Ninguém conhece os atuais senadores de São Paulo. Eles não têm presença", criticou Haddad sem citar os nomes dos atuais senadores por São Paulo.