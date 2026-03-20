Avião com André Mendonça tem decolagem abortada em Brasília após falha mecânica

Um avião que transportaria o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, teve a decolagem abortada na noite de quinta-feira (19), após a identificação de uma falha mecânica ainda em solo, no Aeroporto Internacional de Brasília.

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O voo, operado pela LATAM Airlines, seguiria de Brasília para o Aeroporto Santos Dumont. O problema foi identificado antes da decolagem, o que levou à suspensão da viagem por questões de segurança.

De acordo com as informações, Mendonça estava na capital federal após participar de sessão plenária do STF. Com a interrupção, o voo foi remarcado para esta sexta-feira (20).

Apesar do incidente, o ministro conseguiu embarcar em outra aeronave e já se encontra no Rio de Janeiro, onde deve cumprir agenda e ministrar uma palestra.