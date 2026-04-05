Haddad destaca participação federal em obras em SP nos primeiros vídeos de campanha

O pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad, passou a veicular nas redes sociais os primeiros materiais de campanha, com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os conteúdos destacam obras de mobilidade e infraestrutura no Estado associadas a aportes federais.

"Nunca um governo federal trabalhou tanto por São Paulo", afirma Haddad em vídeo no qual aparece conversando por telefone com Lula. Na sequência, cita a modernização da Via Dutra, a expansão do Metrô e do Rodoanel Norte, além de R$ 100 bilhões em crédito rural e a construção de institutos federais.

Em breve participação, Lula reforça o apoio ao ex-ministro da Economia. "São Paulo merece muito mais. Vamos juntos!", afirma o presidente.

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Outra publicação segue a mesma linha, com referência a "bilhões investidos pelo governo Lula" em São Paulo. "Todo governante gosta de anunciar obras, mas olha o que o governo do Estado nunca mostra", diz Haddad, antes de citar projetos como entregas do programa Minha Casa, Minha Vida e o Trem Intercidades.

Segundo o ex-ministro, os aportes federais ocorreram por meio de repasses diretos, financiamentos via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e concessão de garantias para empréstimos. Haddad também menciona a renegociação da dívida paulista, conduzida por ele à frente da Fazenda, como fator que teria viabilizado investimentos.

O pré-candidato não cita nominalmente o governador Tarcísio de Freitas, mas encerra o vídeo afirmando que "eles não revelam" a participação federal nas obras.