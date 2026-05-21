Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Toffoli marca julgamento de recursos de big techs contra decisão do STF sobre redes sociais

Em junho do ano passado o STF decidiu, por 8 votos a 3, que parte do artigo 19 do Marco Civil da Internet é inconstitucional.

Estadão Conteúdo
fonte

Ministro Dias Toffoli (Rosinei Coutinho/SCO/STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli pautou no plenário virtual da Corte o julgamento de recursos apresentados por empresas de tecnologia contra decisão que ampliou a responsabilização das plataformas digitais por conteúdos publicados por usuários nas redes sociais. A análise ocorrerá entre 29 de maio e 9 de junho.

A definição ocorreu no mesmo dia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou decretos com novas regras para atuação das big techs para alterar a regulamentação do Marco Civil da Internet e possibilitar a responsabilização das plataformas digitais de acordo com a decisão do STF em julgamento de repercussão geral sobre a lei.

Entre as big techs que recorreram à Corte estão a Meta, dona do Facebook e do Instagram, e o Google, que pedem esclarecimentos na tese. Em junho do ano passado o STF decidiu, por 8 votos a 3, que parte do artigo 19 do Marco Civil da Internet é inconstitucional.

Esse trecho só permitia a punição das plataformas por eventuais danos causados por postagens caso as empresas tivessem descumprido uma ordem judicial para remoção das publicações.

A partir do novo entendimento do Supremo, essa proteção passou a valer apenas para crimes contra a honra, o que ampliou as situações em que redes sociais podem responder judicialmente por conteúdos considerados ilícitos ou criminosos publicados por usuários. Agora, as big techs poderiam ser responsabilizadas ao não removerem conteúdos criminosos logo após notificação do usuário.

Os quatro regimes de responsabilização das big techs definidos pelo STF

Responsabilidade após notificação privada (extrajudicial): publicações criminosas, ilícitas e contas inautênticas; Responsabilidade após ordem judicial: crimes contra a honra (injúria, calúnia e difamação); Responsabilidade automática: anúncios e impulsionamentos pagos ou redes artificiais de distribuição (robôs); Dever de cuidado: algoritmos devem ser programados para impedir a circulação massiva de publicações que configurem crimes "graves".

Nos embargos de declaração apresentados ao Supremo, as empresas afirmam que a decisão deixou pontos sem esclarecimento e pode gerar insegurança jurídica. As plataformas alegam haver "omissões" e "obscuridades" na tese fixada pela Corte.

Um dos principais pedidos é para que o STF determine expressamente que as novas regras só passem a valer após a conclusão definitiva do julgamento sobre o tema, com o fim da análise dos recursos e o trânsito em julgado da ação. As empresas também pedem um prazo mínimo de seis meses para adaptação às novas exigências de moderação e transparência.

A Meta argumenta que a decisão criou um "novo regime de responsabilidade civil" para plataformas digitais e pede que a tese mencione apenas conteúdos "manifestamente" ilícitos ou criminosos, para evitar risco de censura ou remoções indevidas.

Já o Google afirma que a redação aprovada pelo STF pode provocar interpretações divergentes nos tribunais inferiores e solicita parâmetros mais objetivos sobre em que casos a responsabilidade recai sobre as plataformas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

STF/JULGAMENTO/RECURSOS/BIG TECHS/TOFFOLI
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Lula: 'O Brasil precisa se guarnecer. E a gente vai se guarnecer'

21.05.26 13h41

expectativa

Toffoli marca julgamento de recursos de big techs contra decisão do STF sobre redes sociais

Em junho do ano passado o STF decidiu, por 8 votos a 3, que parte do artigo 19 do Marco Civil da Internet é inconstitucional.

21.05.26 13h41

STF torna réus policiais em novo processo do caso Marielle

21.05.26 13h36

referência a Flávio

Nós nunca fomos atrás da Lei Daniel Vorcaro para financiar artista brasileiro, diz Lula

Presidente ainda voltou a criticar a inteligência artificial (IA) na campanha eleitoral

21.05.26 13h22

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

clima de tensão

Vereador do PL chama professores de “vagabundos” durante votação de reajuste salarial

Confusão tomou conta do plenário após falas ofensivas direcionadas a profissionais da educação em greve

17.05.26 12h53

POLÊMICA

Jamais vou endossar proximidade de um candidato com um criminoso, diz Zema

A notícia de Flávio pedindo dinheiro para o ex-banqueiro Daniel Vorcaro foi alvo de ataque de Zema

14.05.26 15h12

durante evento

Michelle Bolsonaro chama Moraes de 'irmão em Cristo' e cita possível conversão do ministro

Em seguida, a ex-primeira-dama publicou um mensagem sobre perdão nas redes sociais

20.05.26 12h03

JUSTIÇA

OAB do Pará suspende advogadas que usaram 'código invisível' para enganar IA

Decisão cautelar afasta profissionais por 30 dias após tentativa de manipular sistema do TRT-8 em Parauapebas

15.05.26 12h49

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda