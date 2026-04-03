R70: 'O Pix é do Brasil e não vamos mudar', diz Lula ao defender sistema de pagamentos

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Cadastro Ambiental Rural

Parceria com Google melhora eficiência do CAR. Imagens de alta resolução vão agilizar a validação de dados.

GOVERNADORA

POSSE

A cerimônia de transmissão do cargo do governador Helder Barbalho para a vice-governadora Hana Ghassan, realizada nesta quinta-feira (2), foi marcada por forte presença de público e clima de grande mobilização política. Previsto para começar às 15h, o público levou mais de duas horas para se acomodar no Hangar que, às 17h, já se encontrava completamente lotado. Com os pelotões de honra militares já posicionados, o espaço, tomado por autoridades, lideranças políticas e apoiadores, ainda deixou do lado de fora um grande volume de pessoas.



PRESTÍGIO

A movimentação impressionou. Nas quatro entradas do Hangar, equipes de assessores tentavam organizar o acesso diante de filas quilométricas de pessoas que ainda buscavam acompanhar a cerimônia. A superlotação foi tamanha que nem mesmo as autoridades que chegaram com atraso conseguiram acessar o local, ficando de fora, o que evidencia a repercussão do ato político.



AUSÊNCIA

A ausência do prefeito de Belém, Igor Normando, foi um dos pontos mais comentados durante a cerimônia de transmissão de cargo em que Hana Ghassan assumiu o governo do Estado. Representando a gestão municipal, apenas o vice-prefeito Cássio Andrade participou da solenidade e ocupou espaço no dispositivo oficial. A falta do prefeito gerou comentários nos bastidores e chamou atenção diante da dimensão política do ato.



PRESENÇA

Já a presença mais comentada foi do deputado federal Celso Sabino, ex-ministro do Turismo, que ainda mantém suspense sobre seu futuro político. Sabino marcou para este sábado, às 10h, o ato de filiação partidária, mas segue sem revelar publicamente qual será a sigla.

Vice

Segundo fonte ouvida pela coluna, entre as opções estaria aceitar o convite do governador Helder Barbalho para compor, como vice, a chapa encabeçada por Hana Ghassan. Caso confirme a aliança, Sabino deverá oficializar sua entrada em um partido da base aliada do governador.

TRANSPORTE

GRATUIDADE

O Sistema Integrado de Transporte da Região Metropolitana terá operação especial durante a Semana Santa, com gratuidade no BRT Metropolitano de Belém na Sexta-Feira da Paixão (3) e no Domingo de Páscoa (5). No sábado (4), a tarifa será cobrada normalmente, no valor de R$ 4,60.



LINHAS

O sistema conta com 26 linhas alimentadoras e nove troncais, integradas, atendendo bairros de municípios como Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara do Pará, Santa Izabel do Pará e Castanhal. Os ônibus alimentadores fazem a ligação entre bairros e terminais, enquanto os troncais circulam pelos corredores exclusivos da BR-316 e da avenida Almirante Barroso. De acordo com a Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon), no feriado a operação seguirá com frota ajustada à demanda.

PESCADO

RISCO

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) inutilizou mais de nove toneladas de produtos de origem animal durante a Operação Semana Santa, em ações realizadas em Cachoeira do Piriá e Santa Maria do Pará. A fiscalização identificou irregularidades no transporte e armazenamento. Entre as apreensões, estão nove toneladas de camarão interceptadas na divisa com o Maranhão e cerca de 200 quilos de peixe salgado.

SEM REFRIGERAÇÃO

Segundo a Adepará, os produtos eram transportados sem refrigeração adequada, selo de inspeção ou documentação sanitária obrigatória. Parte do pescado havia saído de Castanhal e era transportado de maneira irregular, acondicionado em caixas de papelão dentro de um caminhão-baú.

PRESÍDIOS

REVISTAS

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará (Seap) iniciou, nesta semana, revista geral nas 54 unidades prisionais do Estado. A ação faz parte da Operação Semana Santa e é realizada simultaneamente em todo o Pará. A revista geral conta com a atuação integrada de diversos setores da Seap e de equipes operacionais especializadas.

Em Poucas Linhas

➤ O ex-senador Mário Couto usou as redes sociais para anunciar que vai se filiar ao Novo e deixou no ar a possibilidade de se candidatar ao governo. No vídeo, Couto acusa o PL, sua ex-legenda, de ter se associado a pessoas de esquerda, “cheias de denúncia de corrupção”.



➤ Mesmo durante o feriado de Semana Santa, estará em funcionamento o Autoatendimento Eleitoral - Título Net, por meio do qual os eleitores podem solicitar serviços como emissão da primeira via do título, transferência de domicílio, regularização da situação eleitoral e atualização de dados cadastrais.



➤ Durante encontro em Brasília com dirigentes estaduais de turismo foi instituído o Fórum de Turismo do Consórcio Amazônia Legal, reunindo os nove estados da região. A ideia é fazer ações integradas, como rotas turísticas conjuntas e a elaboração de um plano regional de incentivo ao turismo de base comunitária.



➤ O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) realiza, entre os dias 2 e 15 de abril, a Ação Itinerante de Veículos em Portel, no Marajó. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços veiculares, com atendimentos de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h, sem necessidade de agendamento prévio.



➤ Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam na quarta-feira (1) 16 toneladas de cabos e materiais elétricos na rodovia PA-447, sudeste do estado. A carga, avaliada em R$ 813,5 mil, saiu de São Paulo com destino a Canaã dos Carajás, mas apresentava irregularidades na documentação fiscal, que indicava remessa temporária para prestação de serviço.



➤ No domingo (5), o Parque Zoobotânico Mangal das Garças terá programação especial de Páscoa. O evento é gratuito e começa às 10h, no anfiteatro.



➤ E no Parque da Cidade as atividades serão realizadas em dois turnos. Pela manhã haverá caça aos ovos, das 9h às 12h. Para participar é necessário fazer inscrições que começam às 8h, no Pavilhão de Economia Criativa. Crianças de 2 a 7 anos devem estar acompanhadas por um responsável. À tarde, as inscrições serão feitas a partir das 15h e as rodadas, das 16h às 20h.