Haddad anuncia Anelize Almeida na equipe econômica

O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou hoje Anelize Lenzi Ruas de Almeida para o comando da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGNF) do governo eleito de Lula (PT). Anelize é subprocuradora-geral da Fazenda Nacional e a primeira mulher a fazer parte da equipe econômica de Haddad. Com informações do UOL.

Gustavo Caldas será o vice procurador-geral da Fazenda Nacional. A PGFN é vinculada administrativamente ao Ministério da Fazenda e juridicamente à AGU (Advocacia-Geral da União). Atualmente, o órgão é comandado por Ricardo Soriano de Alencar.

“Estou radiante de estar aqui. Acho que o ministro Haddad tem essa percepção de que quanto mais investimento em diversidade e pluralidade, mais o ministério e a sociedade ganham com isso”, disse Aneliza Almeida.

Durante o anúncio da chefia da PGNF, Haddad ressaltou o papel do órgão para manter o equilíbrio fiscal do país. "As vitórias que obtivemos nas últimas semanas dão prova do quão importante é a atuação da advocacia pública no interesse da sustentabilidade fiscal do país.".



