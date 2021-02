Haddad aceita concorrer à Presidência em 2022

Fernando Haddad aceitou concorrer à Presidência em 2022, caso Lula não possa. O ex-presidente Lula orientou o ex-prefeito a rodar o país se apresentando como pré-candidato do PT. A decisão ocorreu após reunião no sábado, 1º.

“O Lula me disse que não há mais tempo e preciso colocar o bloco na rua”, afirmou Haddad ao Globo.

Haddad foi derrotado por Jair Bolsonaro no segundo turno, em 2018. O governador da Bahia, Rui Costa, também deseja se candidatar ao cargo máximo.

“Vamos começar a fazer agendas nos fins de semana, claro que com precauções devido à pandemia”, disse Haddad.

Lula está impedido de disputar eleições por causa das condenações na Lava-Jato nos casos do tríplex e do sítio de Atibaia. Mas o Supremo Tribunal Federal (STF) deve julgar nos próximos meses a parcialidade ou não de Moro nos processos contra o ex-presidente, como alega a defesa do petista. Se as condenações forem anuladas, Lula fica temporariamente livre para disputar eleições.

Com 75 anos, mesmo livre, talvez Lula abdique de concorrer à presidência.