Hacker é condenado a 20 anos de prisão por vazamento de conversas da Lava Jato

A Operação Spoofing, que investigou o vazamento de diálogos de autoridades ligadas à Operação Lava Jato, resultou na condenação de Walter Delgatti Neto, nesta segunda-feira (21), o hacker responsável por acessar essas informações, a uma pena de 20 anos e 1 mês de prisão.

Delgatti, atualmente detido, enfrenta outro processo investigativo relacionado à suspeita de ter recebido pagamento da deputada Carla Zambelli (PL-SP) para invadir sistemas eletrônicos do Judiciário.

O juiz Ricardo Augusto Soares Leites, substituto da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, responsável pela sentença da Operação Spoofing, destacou que ficou comprovada a ação de Delgatti em hackear diversas autoridades.

O magistrado escreveu: "A amplitude das vítimas é imensa e poderia render inúmeras ocasiões de extorsões."

"Seus ataques cibernéticos foram direcionados a diversas autoridades públicas, em especial agentes responsáveis pela persecução penal, além de diversos outros indivíduos que possuem destaque social, bastando verificar as contas que tiveram conteúdo exportado. É reincidente, conforme comprova sua ficha criminal e possui outros registros penais", prosseguiu o juiz.

Soares Leite também salientou que Delgatti chegou a oferecer o material hackeado para venda à imprensa por R$ 200 mil.

Além de Delgatti, outras pessoas envolvidas na ação foram condenadas: Gustavo Henrique Elias Santos (13 anos e 9 meses); Thiago Eliezer Martins Santos (18 anos e 11 meses); Suelen Priscila de Oliveira (6 anos); e Danilo Cristiano Marques (10 anos e 5 meses).

Decisão ainda cabe recurso.

Operação investigou invasão de interceptação

A operação Spoofing foi lançada em 2019 para investigar a invasão e a interceptação de mensagens privadas do então ministro Sérgio Moro e de outras autoridades no aplicativo Telegram.

Antes de se unir ao governo de Jair Bolsonaro, Moro atuou como juiz responsável pela Lava Jato na primeira instância da Justiça Federal, em Curitiba.

Na época da deflagração da operação, Delgatti admitiu à Polícia Federal que acessou as contas de procuradores da Lava Jato e confirmou que repassou as mensagens ao site The Intercept Brasil. Ele afirmou não ter alterado o conteúdo nem ter recebido pagamento por isso.