Ministro pede à PF nomes de militares que se reuniram com Delgatti

Em ofício enviado à Polícia Federal (PF) na última sexta-feira (18), o ministro da Defesa, José Múcio, solicitou a corporação os nomes dos militares que teriam supostamente reunido com o hacker Walter Delgatti Netto, no fim de 2022, para discutir sobre as urnas eletrônicas.

De acordo com Ariovaldo Pereira, advogado de defesa do hacker, durante depoimento à PF, Delgatti teria dado detalhes sobre a sala em que esteve no Ministério da Defesa.

Já no dia 17 de agosto durante a sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro, Delgatti afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) lhe deu “carta branca” para agir e provar a suposta vulnerabilidade das urnas eletrônicas.

De acordo com o hacker, na reunião, Bolsonaro também pediu que ele conversasse com técnicos do Ministério da Defesa sobre as urnas eletrônicas.

Delgatti afirmou ter ido 5 vezes ao ministério por “ordem” do ex-chefe do Executivo, que teria escalado militares para mediar as visitas ao órgão.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).