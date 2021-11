Há um mês à frente da Prefeitura, Edilson Moura participa de reunião de prefeitos

O vice-prefeito de Belém, Edilson Moura, participou na manhã desta quinta-feira (4) de uma reunião com membros do chamado G-100, grupo de prefeitos que governam cidades com população superior a 80 mil habitantes, baixa receita per capita e alta vulnerabilidade socioeconômica. Há mais de um mês, ele tem participado dos eventos oficiais da Prefeitura e substituído o prefeito Edmilson Rodrigues em algumas reuniões, enquanto o gestor se recupera de complicações causadas pela covid-19.

"É importante mantermos esta troca de experiência e nos ajudarmos mutuamente, independente da nossa posição partidária/ideológica. Os brasileiros precisam desta sinergia e relação próxima. Afinal de contas nós temos problemas que são comuns e que precisamos resolver. Belém é uma cidade de mais de 1,5 milhão de habitantes, tem uma renda per capita muito baixa e tem problemas sociais gravíssimos. Acredito que com essa parceria nós vamos conseguir avançar bastante nesses quatro anos de gestão", destacou Edilson Moura, sobra a reunião desta quinta.

Na ocasião, foram discutidas as perspectivas e oportunidades para os municípios membros do G-100. A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) criou o grupo com objetivo de fortalecer a rede de prefeitos e aumentar a capacidade desses municípios de implementarem políticas públicas para redução da pobreza e das desigualdades sociais e de gênero. Atualmente, dos 412 municípios com mais de 80 mil habitantes, 112 integram o G-100. Isso corresponde a mais de 23,8 milhões de brasileiros, ou 11,3% da população do País.

De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura de Belém, o evento foi realizado de forma virtual e coordenado pela prefeita de Caruaru, município de Pernambuco, Raquel Lyra, vice-presidente do G-100.

No caso da capital paraense, a gestão municipal destacou as políticas sociais implementadas com objetivo de diminuir a desigualdade e fomentar a economia, como o programa Bora Belém, renda básica que destina um auxílio de até R$450,00 reais para pessoas em vulnerabilidade social.

Outra medida adotada pela Prefeitura de Belém é a reestruturação do Banco do Povo de Belém com oferta de cursos e microcréditos para quem mais precisa. A expectativa é que serviço de microcrédito volte a funcionar até o final deste ano, tendo R$ 1 milhão em caixa para operações de crédito solidário (microcrédito).

Afastamento do prefeito

Edmilson Rodrigues anunciou que estava com covid-19 no dia 1º de outubro. Cinco dias depois, ele precisou ser internado por recomendação médica, em razão da persistência dos sintomas. No hospital, chegou a receber suporte ventilatório. Em sua saída, após receber alta, no dia 19 de outubro, revelou que teve mais de 70% do pulmão comprometido.

Apenas quatro dias depois de ir pra casa, no dia 23 de outubro, Edmilson foi internado na urgência de outro hospital de Belém, com fortes dores nas costas que o impossibilitavam inclusive de se locomover. Exames constataram que ele estava com derrame pleural. O gestor passou por cirurgia, transfusão sanguínea e procedimento endoscópico. Recebeu alta novamente no dia 31 de outubro e segue o tratamento em casa.

O Grupo Liberal pediu novas informações à Prefeitura sobre a recuperação dele.

Oficialmente, não houve pedido de licença do prefeito Edmilson Rodrigues ao se hospitalizar, porque não havia necessidade e nem recomendação legal expressa nesse sentido, de acordo com a Prefeitura. Além disso, o trâmite de uma eventual licença médica precisaria ser apreciada pela Câmara Municipal, como estabelecido no Artigo 45, IV, da Lei Orgânica do Município. O mesmo artigo define que o prefeito somente é obrigado a passar o cargo para o vice nas viagens nacionais acima de 15 dias ou ao exterior, por qualquer tempo.

Por outro lado, desde 4 de outubro, o vice-prefeito Edilson Moura passou a substituir o prefeito nas agendas oficiais e públicas, além de participar, como de costume, das atividades administrativas.