Grupo Liberal entrevista o candidato à presidência Padre Kelmon nesta quarta-feira (28)

Dando continuidade à série de entrevistas com candidatos aos cargos de presidente da República, Senado e Governo do Estado, nas eleições 2022, o Grupo Liberal entrevista, nesta quarta-feira (28), Padre Kelmon, que disputa a Presidência pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Por aproximadamente uma hora, ele vai falar sobre o que o motivou a entrar na disputa, suas propostas para o Executivo Federal, em especial para a região amazônica, e apresentar sua opinião sobre alguns temas em discussão no cenário nacional.

Kelmon Luis da Silva Souza, de 45 anos, é natural de Acajutiba, na Bahia, e tem como vice o pastor Luiz Cláudio Gamonal (PTB), que preside interinamente o Movimento Cristão Conservador do partido. A candidatura de Kelmon foi lançada após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) barrar a candidatura de Roberto Jefferson, de quem era vice na chapa. Com a decisão da corte, o partido preferiu não recorrer e lançar o padre na corrida pelo Palácio do Planalto.

O petebista é descrito no site do partido como "homem cristão, conservador e de direita, que sempre se dedicou à igreja e ao combate da esquerda no país". Ele ajudou a criar o Movimento Cristão Conservador e lidera o Movimento Cristão Conservador Latino Americano (Meccla).

O candidato se intitula padre ortodoxo, mas não faz parte da comunhão de nenhuma das Igrejas Ortodoxas do Brasil. Ele afirma ser da jurisdição Siro Malankara. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o amigo de Kelmon, João Damasceno, afirmou que a Igreja Ortodoxa do Peru está sendo implantada e que Kelmon será sagrado bispo.

Ele ficou conhecido por divulgar vídeos na internet convocando apoiadores para manifestações a favor do atual presidente Jair Bolsonaro. O candidato apresentou o mesmo plano de governo de Roberto Jefferson e declarou R$ 8.548,13 em bens, segundo o TSE. A entrevista será realizada amanhã, a partir das 10h, com transmissão ao vivo pelo site Oliberal.com.