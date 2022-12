Grupo de Indígenas se aproxima do STF para exigir contato com cacique preso pela PF

Na noite de domingo (25), um grupo de indígenas se aproximou do Supremo Tribunal Federal (STF) para exigir contato com o José Acácio Serene Xavante, preso pela Polícia Federal (PF) no dia 12 de dezembro. Os indígenas criticam a prisão e afirmam que José Acácio está "incomunicável". Os manifestantes se afastaram do STF por volta das 19h, após diálogo com policiais militares, mas permaneceram na Praça dos Três Poderes. As informações são do Correio Braziliense.

Como medida de segurança, os arredores do prédio do Supremo foram cercados por policiais. Conhecido como Cacique Serere Xavante, o líder indígena e apoiador do presidente Jair Bolsonaro, foi preso pela Polícia Federal por determinação do ministro Alexandre de Moraes, após pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Ele se tornou conhecido por liderar indígenas bolsonaristas em atos em espaços públicos. Após sua prisão, um grupo de apoiadores ateou fogo em um ônibus e em outros veículos, além de entrarem em confronto com a polícia e depredarem a 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte).