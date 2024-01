Governo Lula planeja blindar Palácio do Planalto para se prevenir de novas invasões

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende fortalecer a segurança do Palácio do Planalto, em Brasília, trocando os vidros por material blindado. A proposta, apresentada pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI), visa evitar incidentes como os ocorridos durante os atos golpistas em 8 de janeiro.

Os vidros blindados, com custo estimado de R$ 8 milhões, serão instalados no térreo do edifício. O GSI considera a medida simples, mas eficaz para reforçar a segurança. A fragilidade dos vidros foi apontada como um fator que contribuiu para a invasão e depredação durante os protestos.

A iniciativa, no entanto, aguarda autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), uma vez que o Palácio do Planalto é um patrimônio tombado. A assessoria presidencial informou que o GSI está buscando permissão junto ao Iphan, sem previsão para a realização da mudança.

Relembre o 8 de janeiro

Em 8 de janeiro, radicais bolsonaristas protestaram contra a posse de Lula. Cerca de 3.900 manifestantes chegaram a Brasília, e o Estadão revelou que a invasão foi planejada desde 3 de janeiro. Os protestos resultaram na depredação de prédios públicos, incluindo o Palácio do Planalto.

Na madrugada de 9 de janeiro, o STF afastou o governador do DF, Alexandre de Moraes, por omissões diante dos atos de vandalismo. O ministro deu prazo para os manifestantes saírem dos quartéis.

Evento de Lula vai marcar um ano dos atos de 8 de janeiro

Lula anunciou um evento em 8 de janeiro de 2024 para marcar um ano dos atos golpistas. Convidará os presidentes dos Poderes e todos os governadores. No entanto, governadores ligados à oposição, alinhados a Bolsonaro, adiantaram que não participarão do evento.