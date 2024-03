Governo Federal diz que acompanha com 'preocupação' o processo eleitoral na Venezuela

O governo brasileiro declarou, nesta terça-feira (26), que acompanha com "preocupação" o desenrolar do processo eleitoral na Venezuela depois que a coalizão opositora foi impedida de inscrever sua candidata, Corina Yoris.

"O governo brasileiro acompanha com expectativa e preocupação o desenrolar do processo eleitoral naquele país", declarou, em nota, o Ministério das Relações Exteriores, que até agora havia se mantido à margem das críticas contra o pleito no país vizinho.

A informação sobre o problema do registro da candidatura foi divulgada por Omar Barboza, representante da coalizão de oposição, em vídeo publicado no X (antigo Twitter).

O prazo se encerrou à 1h da manhã (horário de Brasília) desta terça-feira (26). No entanto, Yoris afirma que passou a segunda-feira (25) sem acesso ao Conselho Nacional Eleitoral (CNE). No vídeo publicado por Barboza, a oposição do atual governo diz que foram realizadas tentativas durante todo o dia. Nicolás Maduro busca a reeleição para o terceiro mandato consecutivo.