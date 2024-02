Governo do Pará e Prefeitura de São Paulo demonstram alinhamento na agenda climática

O governador do Pará, Helder Barbalho, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, mostraram estar em sintonia com a agenda climática. A demonstração da afinidade nessa pauta foi vista em evento na sede da Prefeitura da capital paulista, nesta segunda-feira (19), durante a cerimônia de posse dos novos secretários municipais.

Na ocasião, foram empossados o ex-ministro Aldo Rebelo como secretário municipal de Relações Internacionais e José Renato Nalini como secretário executivo de Mudanças Climáticas. Durante a solenidade, Barbalho e Nunes defenderam medidas urgentes para a recuperação da cobertura florestal e a redução das emissões de gases de efeito estufa.

Como o estado que sediará a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) em novembro de 2025, em Belém, Helder Barbalho destacou que a Prefeitura da capital e o Governo do Estado têm se engajado na agenda climática. E citou como exemplo a parceria para aquisição de ônibus elétricos e de baixa emissão.

“Prefeito Ricardo, enquanto seu colega de partido, acompanho à distância o processo de renovação de frota e reflorestamento que você tem feito no município e que te faz exemplo para o país. O Pará que se propõe liderar a agenda climática do Brasil e neste momento, você empossa o secretário responsável pela agenda dos desafios climáticos. Meio ambiente não se faz apenas na floresta, mas em cada território que habitamos”, avaliou Helder.

O chefe do Executivo Estadual também convidou o município de São Paulo a liderar os debates sobre as propostas e iniciativas desenvolvidas em prol do meio ambiente. “Fazemos um chamamento ao planeta para economia verde e ao desenvolvimento sustentável. A pauta climática tem alertado a todos o quanto urgente é encontramos soluções para, de forma equilibrada, garantirmos o desafio do desenvolvimento e justiça social, garantindo empregos e renda, preservando o meio ambiente”, enfatizou Nunes.