Pesquisa aponta Helder Barbalho como o governador mais bem avaliado do Brasil

O governador Helder Barbalho (MDB) é o mais popular aliado do presidente Lula (PT) entre os gestores estaduais de todo o país, segundo uma pesquisa solicitada pelo próprio Palácio do Planalto neste início de ano.

Com aprovação de 67%, o chefe do Executivo paraense deixou pra trás Ronaldo Caiado, governador de Goiás pelo União Brasil, que ficou com a avaliação máxima em levantamento semelhante realizado em 2023.

Para os entrevistados que classificam a gestão de Helder como ótima/boa, são positivas as ações na segurança pública e social, encabeçadas principalmente pelas Usinas da Paz (UsiPaz), alçadas ao status de política estadual, bem como a forte exposição relacionada à iminente realização da 30ª edição da Conferências das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30) em Belém, marcada para o final de 2025.

Usinas da Paz são bem avaliadas

As UsiPaz são a materialização do projeto Territórios pela Paz (TerPaz), colocado em prática ainda no início de 2019, primeiro ano do governo de Helder Barbalho, e que promoveram permanente ocupação policial e de promoção social nos bairros da capital paraense com maiores índices de criminalidade. Esta junção vem derrubando os índices de violência desde então, e por isso a iniciativa está em expansão.

Atualmente existem nove Usinas em funcionamento, sendo sete na Região Metropolitana de Belém e duas na região sudeste do Pará - Parauapebas e Canaã dos Carajás. Nelas já foram realizados mais de quatro milhões de atendimentos desde 2021. Outras 28 obras estão em construção no momento.

Já a COP, principal evento do planeta de discussões sobre mudanças climáticas, conta com a participação do governador do Pará também desde o início de sua gestão, e na edição de 2022, ao lado de Lula, ele encabeçou uma campanha para que o evento fosse realizado em um estado da Amazônia, automaticamente colocando o estado à disposição para sediar a programação.

A COP aconte de ano a ano com a participação de chefes de estado, referências em Meio Ambiente dentre outros milhares de participantes. Em maio de 2023 a Organização das Nações Unidas (ONU), realizadora da Conferência, confirmou Belém como sede em 2025.