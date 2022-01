Governo do Pará apresenta projeto de construção da ponte de Outeiro neste domingo

O Governo do Estado informou que vai apresentar, na tarde deste domingo, no Terminal Hidroviário de Belém, o projeto de construção da ponte de Outeiro. As informações serão repassar pela Secretaria de Estado de Transportes (Setran), em coletiva marcada para começar a partir das 15h. Estarão presentes o titular da Setran, Adler Silveira, e representantes da Polícia Civil, da Semob, do CREA, do Ministério Público de Contas (MPC) e do Ministério Público do Estado (MPPA).

Por volta das 6h30 da última segunda-feira (17), uma balsa que transportava madeira atingiu um dos pilares da ponte do distrito. Desde então, o trânsito no local está interrompido.