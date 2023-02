Governo do Pará anuncia mais quatro nomes para compor o novo secretariado

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), anunciou, na noite desta quinta-feira (9), outros quatro nomes que irão compor o secretariado de seu segundo mandato, que teve início no primeiro dia do ano. Entre os novos nomes anunciados na conta do governador no Twitter, estão ex-secretários do primeiro mandato que assumem novas funções.

Conforme a publicação, a distribuição dos novos nomes fica assim: Jarbas Vasconcelos assume a Secretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos; Cilene Sabino para a Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa); Joniel de Abreu na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater); e Márcio Tavares na Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará (CPH).

Com o anúncio, chega a 55 o número de membros do governo estadual já anunciados por Helder Barbalho para o segundo mandato.

Confira abaixo os outros nomes já divulgados pelo governador: