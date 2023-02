Segundo governo Helder Barbalho, no Pará: novo secretariado tem perfil mais político

Nos últimos dias de janeiro e no início de fevereiro, o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), anunciou, através do Twitter, a formação do secretariado de sua segunda gestão à frente do executivo estadual. Houve mudanças de posições de integrantes em relação ao primeiro mandato, trocas simples e a inclusão de novos quadros. No geral, apesar de vários nomes com perfil técnico, a maioria dos escolhidos tem uma característica mais política.

Um importante aspecto a considerar nesse processo de formação de equipe é que o governador, amparado por uma votação consagradora e com uma vitória ainda no primeiro turno, em outubro de 2022, e por uma grande presença nas arenas nacionais e internacionais, não se sentiu pressionado a fazer grandes concessões a grupos políticos. Registre-se o fato, aliás, de que a própria Coligação liderada por ele possuía um grande número de agremiações partidárias.

No contexto técnico – e no quesito de representatividade –, chama a atenção o nome da líder indígena Puyr Tembé, presidente da Federação dos Povos Indígenas do Estado do Pará, que assume a recém-criada Secretaria dos Povos Originários. Ricardo Sefer permanece como Procurador Geral do Estado, assim como Mauro O´ de Almeida segue na essencial Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).

Em relação ao aspecto mais político, Úrsula Vidal (MDB) retorna à Secretaria de Cultura; o ex-deputado estadual e atualmente suplente na ALEPA, Ozório Juvenil (MDB), assume a Auditoria Geral do Estado; Eduardo Costa (PSD) fica à frente da pasta do Turismo; o ex-deputado federal Giovanni Queiroz fica como titular da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca; o ex-deputado federal Nilson Pinto (PSDB) fica no Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio); o ex-senador Flexa Ribeiro (PP) fica à frente do Gaspará; e o ex-deputado federal e um dos líderes locais da Igreja do Evangelho Quadrangular (IEQ), Paulo Bengtson (PTB), é o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia.

Além desses nomes políticos, outros dois chamam muita a atenção – até mesmo para uma possível projeção das eleições municipais de 2024, principalmente na luta para ocupar a cobiçada cadeira de prefeito de Belém: o deputado estadual reeleito com grande votação, Igor Normando, assume a Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania; e o ex-deputado federal Cássio Andrade (PSB) fica à frente da Secretaria de Esportes e Lazer. São dois nomes jovens e fortes que, com o suporte do governador do Pará, podem se cacifar para importantes voos no próximo pleito.

Assim, em um mandato em que foi feita uma escolha pela continuidade pelo povo paraense, o governador Helder deve ampliar seu poderio político, com uma supermaioria formada no poder legislativo e com um destaque cada vez maior do Pará em relação a várias unidades federativas do país. Saber manejar a pluralidade de forças políticas em seu secretariado pode ser uma marca essencial nessa nova gestão à frente do estado.