Governo Bolsonaro pediu propina a vendedora de vacina, diz jornal

O representante de uma empresa que vende vacinas revelou que o Governo Federal pediu propina de um dólar (cerca de R$ 5 reais) para cada dose para poder fechar contrato. As informações foram divulgadas pela Folha de S. Paulo.

Luiz Paulo Dominguetti Pereira, que se apresenta como representante da Davati Medical Supply, afirmou, em entrevista ao jornal, que o diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, cobrou a propina em um jantar em Brasília, no dia 25 de fevereiro.

Roberto Dias foi indicado ao cargo pelo líder do governo de Jair Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), citado na CPI da Covid. Ele foi nomeado em 8 de janeiro de 2019, na gestão do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta (DEM). Dias não foi localizado para comentar o caso.

A empresa buscou o MS para negociar 400 milhões de doses da vacina Astrazeneca a 3,5 dólares cada. Depois, o preço passou a 15,5 dólares, cerca de 76 reais.

"O caminho do que aconteceu nesses bastidores com o Roberto Dias foi uma coisa muito tenebrosa, muito asquerosa", revelou Dominguetti.

“Ele me disse que não avançava dentro do ministério se a gente não composse com o grupo, que existe um grupo que só trabalhava dentro do ministério, se a gente conseguisse algo a mais tinha que majorar o valor da vacina, que a vacina teria que ter um valor diferente do que a proposta que a gente estava propondo”, disse Dominguetti.

O representante da empresa completou: “Ele me disse: 'Pensa direitinho, se você quiser vender vacina no ministério tem que ser dessa forma". A “forma” seria "acrescentar 1 dólar", explicou. Segundo Dominguetti, seria US$ 1 por dose.

"E, olha, foi uma coisa estranha porque não estava só eu, estavam ele [Dias] e mais dois. Era um militar do Exército e um empresário lá de Brasília", destacou.