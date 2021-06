CPI da Covid quer ouvir vendedor que denunciou propina no Governo Bolsonaro

O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), afirmou que a cúpula vai convocar Luiz Paulo Dominguetti Pereira, que denunciou pedidos de propina no Ministério da Saúde para a compra de vacinas contra a covid-19. De acordo com o senador, o vendedor deve ser ouvido na próxima sexta-feira (2). As informações são da Folha de S. Paulo.

Demais senadores da cúpula também afirmaram que as denúncias contra o Governo Bolsonaro são fortes.

Dominguetti afirmou que recebeu pedido de propina de um dólar por cada dose da vacina em troca de fechar contrato com o Ministério da Saúde.