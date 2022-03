Governo assina projeto de lei com reajuste do salário-base da Polícia Científica do Pará

Foi assinado na manhã desta segunda-feira (14), no Palácio do Governo, em Belém, o projeto de lei que reajusta em 25% o salário-base do grupo ocupacional de perícias técnico-científicas, da Polícia Científica do Pará (PCEPA).

VEJA MAIS

Segundo o governo, o reajuste recupera perdas salariais de mais de 15 anos, e elevam os ganhos da classe pericial paraense ao 11° melhor salário entres as polícias científicas do Brasil. A inclusão salarial será retroativa, uma vez que o aumento havia sido concedido pelo governador em dezembro do ano passado, para os ganhos a partir de janeiro.

Para o diretor-geral da PCEPA, o perito criminal Celso Mascarenhas, o reajuste representa a valorização da classe.

“Agora, saímos do penúltimo pior salário da categoria e estamos entre os 11 melhores ganhos salariais do Brasil”, disse Mascarenhas.

'Profissional relevante'

Para o governador Helder Barbalho, a garantia de reajuste aos peritos criminais, médicos legistas e auxiliares técnicos de perícia se justifica pela relevância da perícia criminal para a justiça. “Temos a segurança pública como uma das prioridades em nosso governo, e a Polícia Científica tem essa relevância dentro desse sistema. Tivemos casos como a queda da ponte do Rio Moju, a chacina do Guamá, entre outros episódios, em que o trabalho da perícia foi determinante. Por isso, é com muita satisfação que assinamos esse projeto de aumento, como forma de valorização da categoria”, declarou o governador Helder Barbalho.

O secretário de Segurança Pública Ualame Machado destacou também a importância da perícia criminal. “Há quase 20 anos, os peritos não eram olhados como deveriam. Uma instituição que trabalha com técnica, com imparcialidade e que é fundamental para o processo de fazer justiça. Por exemplo, em meio às investigações testemunhas entram em contradição, outras situações, mas a perícia se mantém firme nesse processo”, explicou Ualame Machado.

O perito criminal Marco Aurélio afirma que o reajuste vem em um momento em que a Polícia Científica do Pará se mostra “muito atuante para a segurança pública”.

Helder Barbalho destacou ainda que a valorização dos peritos criminais é reforçada com a soma do reajuste do salário-base da categoria ao de 10,5% concedido pelo governo a todos os servidores públicos, na última quinta-feira (10). “Ao todo, serão 35% de aumento para essa categoria que presta um serviço de qualidade por meio da ciência para a segurança pública, em benefício da nossa população”, observou Helder Barbalho.