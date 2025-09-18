Capa Jornal Amazônia
Governo anuncia R$ 11,7 bilhões do Novo PAC para drenagem e encostas

Seleção de projetos atende municípios de regiões metropolitanas

Agência Brasil

O governo federal anunciou nesta quinta-feira (18) o resultado de uma nova etapa de seleção de projetos que receberão investimentos federais do Novo PAC para prevenção de deslizamentos de encostas e inundações. No total, serão R$ 11,7 bilhões de investimentos, para 235 municípios em 26 estados.

As obras para contenção de encostas chegarão a 102 municípios, de todas as regiões do país, com mais de R$ 1,4 bilhão em recursos. Para a drenagem, são R$ 10,3 bilhões para intervenções em 174 municípios. Os recursos destinados são do Orçamento Geral da União (OGU) e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

"Hoje, estamos dizendo para todas as comunidades de morros e encostas desse país que esse governo está ao lado do povo brasileiro e que a gente quer recuperar a dignidade que um dia foi tirada de milhões e milhões de brasileiros, que saíram do campo enfrentando o êxodo rural, que foram para as cidades a procura de um pouco de vida melhor, e que nem sempre conquistaram isso, por conta das dificuldades habitacionais, educacionais e até a dificuldade do trabalho", afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em evento no Palácio do Planalto para anunciar as obras.

Entre os empreendimentos selecionados estão obras de macrodrenagem em Duque de Caxias (RJ), no valor R$ 554 milhões; Camaçari (BA), no valor R$ 240 milhões; além de obras de contenções de encostas em áreas de risco em Santarém (PA), no valor de R$ 38 milhões, em São Bernardo do Campo (SP), no valor de R$ 78 milhões; e em Olinda (PE), no valor de R$ 42 milhões.

 

