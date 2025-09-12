Capa Jornal Amazônia
140 países confirmam presença na COP 30, anuncia Helder

“A capital da Amazônia está de portas abertas para o mundo", disse o governador

Madson Sousa / Especial para O Liberal

O governador Helder Barbalho divulgou em suas redes sociais, na tarde desta sexta-feira, 12, que a Organização das Nações Unidas (ONU) confirmou a presença de 140 países na 30° Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), a ser realizada entre os dias 10 e 21 de novembro, em Belém.

image (Reprodução redes sociais)

“A capital da Amazônia está de portas abertas para o mundo, superando toda forma de preconceito contra o norte do Brasil”, disse o governador. Mais cedo, em entrevista coletiva, a vice-governadora, Hana Ghassan, já havia informado um aumento no número de países confirmados na COP 30, chegando a 135 nações. 

 

