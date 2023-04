Governadora do Pará em exercício nomeia dois novos secretários de estado; veja quem são

A governadora em exercício do Pará, Hana Ghassan Tuma, nomeou dois novos titulares de secretarias criadas recentemente no estado. Foi publicado na edição desta quinta-feira (13), do Diário Oficial do Estado, os decretos com as nomeações de Jarbas Vasconcelos do Carmo e Wagne Costa Machado como secretários da pasta de Igualdade Racial e Direitos Humanos e da pasta das Cidades e Integração Regional, respectivamente.

Os nomes não são uma surpresa, já que haviam sido anunciados pelo governador Helder Barbalho (MDB) no início deste ano, quando a criação das secretarias foi divulgada. No dia 28 de março, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) aprovou os projetos de Lei que criando as duas novas pastas e ainda a secretaria de Estado dos Povos Indígenas do Pará (SEPI), comandada pela líder indígena Puyr Tembé, que tomou posse do cargo nesta quarta-feira (12).

Na edição do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira também constam as nomeações de Edilza Fontes, para exercer o cargo de secretária adjunta da Secretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos, de Abraão Benassuly Neto, como secretário adjunto na Secretaria das Cidades e Integração Regional, e de Ubirajara Nazareno Sompré como adjunto na pasta dos Povos Indígenas.

VEJA MAIS

Conforme o texto do projeto enviado pelo Executivo à Alepa, a Secretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos buscará desenvolver projetos voltados à promoção e proteção do idoso, da juventude, dos direitos das etnias, das pessoas com deficiência, da população LGBTQIA+ e à prevenção e erradicação da tortura e do trabalho escravo, no Estado. Titular do órgão, Jarbas Vasconcelos é advogado e ex-secretário de Administração Penitenciária do estado.

Já a Secretaria de Estado das Cidades e Integração Regional, sob o comando de Wagne Machado (MDB), terá como missão propor, formular e implementar a política de organização urbana e regional, assim como planejar, articular, coordenar. monitorar e avaliar ações que contribuam para a integração socioeconômica, cultural e físicoespacial do território paraense, com vistas ao desenvolvimento regional e redução das desigualdades entre as diversas regiões do Estado. Ex-prefeito de Piçarra, Wagne concorreu a um mandato de deputado federal no ano passado, mas não foi eleito.

Governadora em exercício

Na última segunda-feira (10), o governador Helder Barbalho assinou o termo de transmissão de cargo, passando a chefia do Executivo Estadual à vice-governadora Hana Ghassan Tuma, no período de seu afastamento para cumprir agenda oficial no exterior. Helder integra a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na China. Conforme o documento publicado em edição extra do Diário Oficial, na segunda-feira, ele ficará afastado do cargo até esta sexta-feira (14).

VEJA MAIS