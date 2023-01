Governador do Amapá, paraense Clécio Luís tomou posse no cargo durante a madrugada

O novo governador do Amapá, o paraense Clécio Luís (Solidariedade), de 50 anos, tomou posse no cargo durante a madrugada deste domingo (1º). A cerimônia foi marcada para as 00h10 para que desse tempo dele viajar até Brasília, onde deverá acompanhar a posse do presidente eleito, Luís Inácio Lula da Silva (PT), que será realizada durante a tarde. Também foi empossado o vice-governador Antônio Teles Júnior (PDT). É a primeira vez que ambos ocupam estes cargos. As informações são do G1 Amapá.

"Reafirmamos os pontos como a saúde, a educação emancipadora, o desenvolvimento e a geração de renda, a segurança pública e o combate à fome e à pobreza. Agradeço a todos que de alguma forma nos ajudaram a chegar até aqui. Peço aos amapaenses que nos ajudem a mudar o nosso estado. Não é uma obra de um homem e governador só, e sim de uma sociedade”, disse o novo governador, durante a posse.

Clécio Luís nasceu em Belém, no Pará, e se formou em geografia pela Universidade Federal do Amapá (Unifap). Já trabalhou como policial civil e foi secretário de Educação do estado vizinho aos 26 anos. Foi vereador de Macapá por dois mandatos consecutivos, em 2004 e 2008 e ficou em quatro lugar na primeira tentativa de chegar ao Governo, em 2006.

Venceu a disputa da prefeitura de Macapá no ano de 2012 e, novamente, em 2016, se tornando o segundo prefeito reeleito na história da cidade - além de João Henrique Pimentel. Ele se filiou ao Solidariedade em 2022, após passar por PT, Psol, e Rede.

O novo chefe do Executivo amapaense recebeu a faixa governamental de outro paraense, Waldez Góes, ex-governador que deixou o cargo após o fim do mandato. Natural de Gurupá, no Pará, Waldez foi anunciado como próximo ministro de Integração e Desenvolvimento Regional de Lula.