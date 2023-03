Governador de São Paulo reedita martelada na Bolsa de Valores durante leilão; vídeo

Nesta terça-feira (14/3), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) repetiu o gesto que o tornou conhecido como "Thorcísio" em 2021. Durante o leilão do Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas na Bolsa de Valores de São Paulo, Tarcísio bateu com força o martelo no balcão da B3, sinalizando o término do processo vencido pelo fundo de investimentos Via Appia, que irá concluir a obra de 44 quilômetros e administrar a rodovia pelos próximos 31 anos.

O governador deu seis marteladas no suporte de madeira acima do balcão da bolsa, e na primeira delas, o "B" do símbolo da B3 caiu do púlpito. Tarcísio chegou a segurar o martelo com as duas mãos, demonstrando entusiasmo com o momento.

Após o leilão, o governador brincou com os jornalistas: "O martelo não quebra mais de jeito nenhum. Não consigo mais quebrar o martelo". A cena foi bastante comentada nas redes sociais e na imprensa, destacando a atitude descontraída do governador durante um momento importante para o estado de São Paulo.

