Tragédia: São Paulo confirma 50 mortes e governo vai instalar sirenes em locais de risco

No litoral paulista, as fortes chuvas e desmoronamentos resultaram em uma tragédia que já deixou 50 mortos, sendo 49 em São Sebastião e um em Ubatuba. Até o momento, 38 corpos foram identificados e liberados para sepultamento, incluindo 13 homens, 12 mulheres e 13 crianças. Ainda há 36 pessoas desaparecidas, e os familiares têm ajudado nas buscas com a ajuda de bombeiros e cães farejadores na Vila Sahy.

A Defesa Civil nacional informou que 4.066 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas no Litoral Norte de São Paulo em decorrência das chuvas intensas que atingiram a região no fim de semana.

Governo de São Paulo vai instalar sirenes

Nesta quinta-feira (23), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou a instalação de sirenes em locais de risco de desabamentos e enchentes na região como parte de um pacote de medidas emergenciais e de longo prazo.

A declaração foi feita após uma reunião com secretários de Estado e representantes de empresas ligadas ao governo paulista, como Sabesp, DAEE, CDHU e DER, realizada no Teatro Municipal de São Sebastião, o município mais atingido pelos temporais.

Além disso, o governo de São Paulo também anunciou a compra de novos radares meteorológicos. A ideia é substituir os equipamentos atualmente em uso por modelos mais modernos e tecnológicos, além de posicionar novos instrumentos no litoral paulista para aprimorar a capacidade de previsão meteorológica na área.