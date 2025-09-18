Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Governador do Pará critica PEC da Blindagem: 'é institucionalizar a impunidade'

Projeto dificulta a investigação de parlamentares por suspeita de crimes




Helder Barbalho critica projeto que blinda deputados de invetigações (Foto: Marco Santos | Agência Pará)

O governador do estado, Helder Barbalho, usou suas redes sociais para criticar a Proposta de Emenda à Constituição nº 3/2021, conhecido como "PEC da Blindagem". O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados na terça-feira (1) por maioria de 344 votos favoráveis, contra 136 contrários. Nas redes, o governador descreve o projeto como uma "afronta a democracia".

Segundo ele, a medida garante uma impunidade institucionalizada para os parlamentares. Na prática, o que muda é a autorização de investigações sobre os deputados, que passa a depender do voto da maioria da casa legislativa, ou seja, os deputados decidem se algum parlamentar deve ou não ser investigado por alguma suspeita de crime. A PEC gerou uma reação imediata nas redes sociais, o que inclui o chefe do executivo estadual.

A proposta prevê, entre outros pontos, que parlamentares só poderão ser presos em flagrante por crime inafiançável, como racismo, tortura, terrorismo ou tráfico de drogas

Confira o que disse o Governador:

"A 'PEC da blindagem' é uma afronta à democracia e ao equilíbrio entre poderes. Blindar autoridades contra a Justiça é institucionalizar a impunidade. Como garante a Constituição, 'todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza'. É assim que deve ser, sem retrocessos", afirma a postagem.


