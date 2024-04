Governador anuncia aumento no vale-alimentação dos servidores públicos do Pará

O governador do Pará, Helder Barbalho, e a vice-governadora, Hana Ghassan, anunciaram nesta segunda-feira (8), em vídeo publicado nas redes sociais, o aumento de R$ 500 no vale-alimentação de todos os servidores públicos estaduais. O benefício alcançará 109 mil servidores.

“Já neste mês de abril, vamos dar um aumento de R$ 500 no vale-alimentação de todos os servidores, um benefício muito importante. São mais de R$ 430 milhões de investimento que nós estamos aplicando para valorizar os nossos servidores, um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido”, anunciou o governador.

“Vai ser um ganho real, e um importante aumento de renda para os nossos servidores”, prosseguiu a vice-governadora Hana Ghassan. O aumento no vale-alimentação deve impactar diretamente na melhoria dos serviços prestados à população e no desenvolvimento do Estado.

Em março de 2022, o governo do Pará definiu o valor de R$ 1.000 a título de auxílio-alimentação a todos os servidores públicos estaduais que recebiam o benefício abaixo desse valor.