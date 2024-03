Ao lado de Helder, ministros de Lula lançam iniciativas para melhorar qualidade de vida no Marajó

Nesta segunda-feira (11), ministros do governo federal lançaram no município de Curralinho, o Programa "Sanear Amazônia", na Ilha do Marajó, para implantar tecnologias sociais de acesso à água no arquipélago. O evento contou com a presença do governador Helder Barbalho, que assinou um termo de cooperação, em apoio à iniciativa da União.

Participaram do evento, os ministros de Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida; do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva; da secretária Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; Lilian dos Santos Rahal; bem como a diretora socioambiental do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Tereza Campello.

O ministro de Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, participou do lançamento do programa (Marcelo Lelis / Agência Pará)

O governador Helder Barbalho lamentou o fato de a Região do Marajó, recente, ter sido vítima de fake news relacionadas à exploração sexual infantil. Ele enfatizou que as políticas públicas são necessárias para dar oportunidades para sociedade marajoara.

"Hoje temos a oportunidade de assinar um acordo que está dialogando diretamente com a qualidade de vida", disse Helder Barbalho.

O governador acrescentou: "'qualidade de vida requer direitos, requer acesso a bens fundamentais que permitam que as pessoas possam receber aquilo que são absolutamente essenciais à vida. E a água é uma delas. O tratamento de resíduos sólidos, o tratamento de esgoto, o saneamento básico é fundamental para isto", detalhou o chefe do Poder Executivo Estadual paraense.

O governador do Pará destacou a necessidade do acesso a bens fundamentais para o desenvolvimento da região (Marcelo Lelis / Agência Pará)

Para o governador do Pará, as relações institucionais entre Estado e União são essenciais para haver mudanças quanto as condições de vida da população marajoara.

"Quando os ministros do governo do presidente Lula escolhem o Marajó para lançar este programa junto com o [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social] BNDES, já com metas estabelecidas e estruturado, é um avanço para que nós possamos efetivamente ver as intenções se transformando em realidade", afirmou Helder.

Além disso, o governador ressaltou que o povo do Marajó não quer ser usado para a propagação de fake news. "O povo do Marajó não quer ser usado para fake news. O povo do Marajó não quer ser usado para política rasteira, barata, ideológica daqueles que não têm o que dizer, porque nunca fizeram nada pelo Marajó. Nunca ajudaram o Marajó quando podiam ter ajudado", reforçou Helder Barbalho.

O governador afirmou ainda que o Estado avançou de forma pioneira no país na isenção de impostos estaduais para novas operações de indústrias, comércio e investimentos na região do Marajó, objetivando potencializar a economia local, gerar empregos e renda.

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, discursou para os moradores de Curralinho (Marcelo Lelis / Agência Pará)

Segundo o governo federal, o evento também marcou o lançamento do edital de Assistência Técnica e Extensão Rural do Programa "Bolsa Verde", uma realização do Ministério do Meio Ambiente em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Os projetos incluem ações de diagnósticos e planejamento, apoio para acesso a políticas da agricultura familiar, elaboração de projetos de estruturação produtiva e de projetos de recuperação ambiental, acompanhamento e orientação técnica.

Além disso, segundo informações da União, nesta etapa serão beneficiados 62 territórios em sete estados do país, sendo quatro da Amazônia: Pará, Amapá, Rondônia e Acre. Ao todo, o edital vai atender 15,4 mil famílias.

Edital Cisternas Amazônia

Na região do Marajó, serão atendidas 5,8 mil famílias. Ainda no município de Curralinho, houve o lançamento do Edital Cisternas Amazônia e a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre o Ministério de Meio Ambiente, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A iniciativa pretende implantar tecnologias sociais de acesso à água e projetos produtivos sustentáveis adequados às realidades locais. O objetivo do programa é promover a inclusão produtiva e a melhoria das condições de vida de famílias rurais de baixa renda, povos e comunidades tradicionais. Com a ação, serão contempladas 4,6 mil famílias em 16 municípios da região amazônica pertencentes a seis estados: Acre, Amazonas, Amapá, Pará e Rondônia. No Marajó, serão 3,3 mil famílias contempladas.

Os editais fazem parte do acordo de cooperação técnica celebrado em 2023 com o intuito de elaborar Plano de Respostas Socioambientais, de forma cooperada com os ministérios do Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar (MDA), da Igualdade Racial (MIR) e da Agricultura e Pecuária (Mapa).