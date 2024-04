Pará deve fazer primeira emissão de créditos de carbono em junho de 2024

A primeira emissão de créditos de carbono do estado do Pará deve ser feita durante a London Climate Action Week, marcada para 30 de junho. Por meio de sua assessoria, o governador Helder Barbalho confirmou à CNN Brasil que a transação envolverá aproximadamente R$ 1 milhão em créditos. Não há informações disponíveis sobre o montante ou as empresas participantes.

Em dezembro, durante a COP 28 em Dubai, Barbalho se encontrou com vários representantes de multinacionais interessadas em transações no mercado de carbono. Na ocasião, foi apresentado às empresas o processo de implementação do sistema de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+) no Pará, que permite tais transações. Uma empresa estatal foi criada para gerenciar as operações.

O governo do Pará afirma que possui uma reserva de R$ 156 milhões em créditos, o que representa um potencial de cerca de R$ 10 bilhões. Além disso, a administração estadual trabalha em um edital de concessão para recuperação da vegetação nativa. A iniciativa é parte da execução do Plano de Recuperação da Vegetação Nativa, com o objetivo de restaurar 5,6 milhões de hectares no Pará até 2030.

A estimativa é de que 2,7 milhões de toneladas de CO2 sejam capturadas da atmosfera ao longo dos 40 anos de concessão. O governador do Pará acredita que o modelo seja atrativo tanto para o estado quanto para os investidores, visando a exploração de créditos de carbono no mercado voluntário.

Apoio do Hemisfério Norte

À frente do Consórcio Amazônia, Helder Barbalho cobrou que o "Norte Global" financie as soluções que a floresta tropical pode oferecer à transição ecológica e ao enfrentamento das alterações climáticas. A declaração foi dada durante um evento realizado na Universidade Harvard e no Massachusetts Institute of Technology (MIT), neste domingo (7).

"O mundo tem atribuído à Amazônia a responsabilidade pelo equilíbrio climático. O Hemisfério Norte, que se industrializou e é o principal emissor de gases prejudiciais ao meio ambiente, olha para nós como se fôssemos os causadores. Queremos ser parte da solução, mas necessitamos de financiamento para as soluções baseadas na natureza", afirmou.

Sonia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, também esteve presente na mesa. Ela abordou os desafios de estruturar a pasta, instituída em 2023 pelo governo Lula. Em relação às atividades do Ministério, a ministra ressaltou que no último ano foram demarcados oito territórios indígenas, enquanto nos dez anos anteriores o total foi de onze.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Secretaria de Comunicação do Estado do Pará e aguarda um retorno sobre as empresas e valores envolvidos na primeira emissão de créditos de carbono do estado.