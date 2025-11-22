Gleisi Hoffmann: Prisão preventiva de Bolsonaro segue rigorosamente ritos do processo legal

A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, se pronunciou há pouco, por meio das redes sociais, sobre a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na publicação, ela afirma que a detenção "segue rigorosamente os ritos do devido processo legal, observado pelo Supremo Tribunal Federal e pela Procuradoria-Geral da República em cada etapa da ação penal contra a tentativa de golpe de Estado no Brasil".

Gleisi complementa dizendo que a decisão do ministro Alexandre de Moraes "está fundamentada nos riscos reais de fuga do chefe da organização golpista, na iminência do trânsito em julgado de sua condenação para cumprimento de pena".

A ministra-chefe da SRI finaliza afirma ainda que a decisão de Moraes também "leva em conta, acertadamente, os antecedentes de um processo marcado por violentas tentativas de coação da Justiça, como o tarifaço e as sanções da Magnitsky". "Na democracia, a Justiça se cumpre", finaliza Gleisi.

Além da ministra Gleisei Hoffman, o ministro da Secretaria Geral do governo, Guilherme Boulos (PSOL), saudou, em publicação na rede social X, a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro neste sábado, ao dizer que "ninguém está acima da democracia. Ninguém pode trair a pátria impunemente". "Que a prisão de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado represente um grande marco para nossa história: Ditadura nunca mais!", concluiu.