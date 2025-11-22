Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Kassab: Prisão de Bolsonaro é medida severa e injusta

Estadão Conteúdo

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é mais um "triste episódio nesta época tão turbulenta da política brasileira". "Registro minha incompreensão por uma medida jurídica tão severa e injusta, especialmente quando sua saúde inspira cuidados", disse Kassab em publicação na rede social X, neste sábado. O presidente do PSD também manifestou solidariedade ao ex-presidente.

Já o pastor Silas Malafaia, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, publicou vídeo neste sábado (22) com críticas à ordem de prisão preventiva expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O líder religioso classificou a decisão como "injustiça" e "perseguição política".

Malafaia argumentou que a prisão funciona como uma "cortina de fumaça" para desviar o foco de denúncias envolvendo o Banco Master. O pastor citou suposto envolvimento de familiares do magistrado com a instituição financeira. "Ele está desviando o foco da roubalheira do Banco Master", afirmou na gravação.

O aliado de Bolsonaro contestou a legalidade do inquérito, sustentando que Moraes não poderia presidi-lo por se declarar vítima de um complô. Malafaia também criticou a delação do tenente-coronel Mauro Cid, alegando que o militar sofreu coação e alterou o depoimento diversas vezes, o que tornaria o processo nulo.

Sobre a justificativa da prisão, que citou uma vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro como indício de risco, Malafaia negou a acusação. "Quer dizer que o Flávio convoca uma vigília de oração e Bolsonaro é preso? Convocar manifestação pacífica é motivo de prender o outro?", questionou.

'Prisão de Bolsonaro demonstra insensibilidade do Poder Judiciário'

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), também criticou há pouco, por meio das redes sociais, a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O pré-candidato à presidência afirmou que a detenção "demonstra insensibilidade do Poder Judiciário" diante dos problemas de saúde de Bolsonaro. "Ao ex-presidente e aos seus familiares, minha solidariedade. Triste Brasil!", complementou.

Na rede social X, publicou que Bolsonaro, que já cumpria pena domiciliar, "foi preso mesmo tendo apresentado laudos que comprovam sua saúde em estado crítico". "Todos sabem que a saúde do ex-presidente não é boa desde que ele foi vítima de uma facada".

O pronunciamento do político paranaense vem em linha com as falas de outros governadores aliados de Bolsonaro. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), por exemplo, disse que o ex-presidente é inocente e o tempo mostrará. Já Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro, disse estar com Bolsonaro em mais esse desafio.

Na decisão deste sábado, Alexandre de Moraes apontou violação no uso da tornozeleira eletrônica e "elevado risco de fuga", mencionando a proximidade da residência do ex-presidente com a Embaixada dos Estados Unidos e a saída de aliados do País.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BOLSONARO/PRISÃO PREVENTIVA/KASSAB/MALAFAIA/RATINHO JR/REAÇÕES
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

mudança

Helder muda comando de órgão do 1º escalão e ex-deputado assume secretaria no Pará; veja quem

Decretos de exoneração e nomeação foram publicados no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira

24.11.25 14h17

Lula recebe título de Doutor Honoris Causa em Moçambique e cita 'obsessão' por Educação

24.11.25 14h08

entenda

O que acontece após o Supremo manter a prisão preventiva de Bolsonaro?

O último voto foi o ministra Cármen Lúcia

24.11.25 11h48

Líder do PL no Senado diz que Messias terá de conseguir votos com governo

24.11.25 11h03

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Lula: País pagou caro por irresponsabilidade de presidente que não quer fazer obra de outro

A crítica foi feita durante a inauguração de uma ponte que liga os municípios de Xambioá (TO) a São Geraldo do Araguaia (PA). A obra se iniciou no governo de Dilma Rousseff e só foi inaugurada agora

18.11.25 14h02

POLÊMICA

Em Belém, Arthur do Val critica culinária paraense e causa polêmica na COP30: 'Comida horrorosa'

Ex-deputado conhecido como “Mamãe Falei” falou sobre a organização da conferência e discutiu com os ministros Guilherme Boulos e Anielle Franco

11.11.25 23h04

BOLSONARO PRESO

Não há o que comemorar quando um ex-presidente da República é preso, diz PSDB

O PSDB afirmou, ainda, que sempre defendeu - e continuará defendendo - que as instituições funcionem com serenidade e equilíbrio

22.11.25 15h32

POLÍTICA

Presidente da CPMI do INSS pede suspensão por seis meses da cobrança de consignado

Viana disse que o pedido de pausa por 180 dias é uma "medida de proteção"

17.11.25 17h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda