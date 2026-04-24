Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Gilmar cita ideia de fazer 'boneco de Zema como homossexual' e diz que seria ofensivo

Gilmar também citou a possibilidade de uma representação que colocasse Zema como alguém que rouba dinheiro público

Estadão Conteúdo
fonte

Gilmar Mendes liberou o processo sobre o piso salarial nacional da enfermagem. (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mencionou a possibilidade de criar "bonecos de (Romeu) Zema como homossexual" ao criticar as declarações do governador sobre o STF. Nesta quinta-feira, 23, Gilmar Mendes questionou se tal representação, ou uma que mostrasse Zema roubando dinheiro público, não seria ofensiva. Após a repercussão negativa, o ministro admitiu o erro e pediu desculpas.

Em entrevista ao portal Metrópoles, o ministro do STF indagou: "Se começamos a fazer piadas com coisas sérias, com as instituições, imagine que comecemos a fazer bonecos do Zema como homossexual. Será que não é ofensivo? Ou se fizermos ele roubando dinheiro no Estado, será que não é ofensivo? É correto brincar com isso? Homens públicos podem fazer isso?". Ele também questionou se sátiras sobre autoridades e instituições ultrapassam limites.

Em sua rede social X, Romeu Zema respondeu que Gilmar Mendes "extrapola cada vez mais os limites" e "se comporta como um INTOCÁVEL". Em um vídeo, Zema contestou a comparação feita por Gilmar entre homossexuais e ladrões. "O que você não pode fazer é comparar homossexual com ladrão. Sério que você acha que é a mesma coisa chamar alguém de homossexual ou de ladrão? Aí você mostrou o seu mais puro preconceito para o Brasil", declarou o ex-governador.

Repercussão e pedido de desculpas

Diante da repercussão negativa, Gilmar Mendes admitiu seu erro ao citar a homossexualidade como uma acusação injuriosa contra Romeu Zema. Em seu perfil no X, o ministro declarou: "Não tenho receio de reconhecer um erro. Errei quando citei a homossexualidade ao me referir ao que seria uma acusação injuriosa contra o ex-governador Romeu Zema. Desculpo-me pelo erro." Ele também mencionou uma "indústria de difamação e de acusações caluniosas contra o Supremo", que pretende enfrentar.

Em outro momento, Zema interagiu com uma imagem gerada por inteligência artificial que mostrava o político segurando uma bandeira LGBTQIA+ e uma placa com a frase "Zema com orgulho". Ele reagiu à publicação nas redes sociais com um emoji de risada.

Origem da desavença

A origem da troca de farpas entre o ministro e o ex-governador se deu quando Romeu Zema compartilhou um vídeo. A animação retratava uma conversa entre dois bonecos, que representavam Dias Toffoli e Gilmar Mendes, em uma sátira.

O vídeo mostrava Dias Toffoli ligando para Gilmar Mendes para pedir a anulação de quebras de sigilo de sua empresa, aprovadas na CPI do Crime Organizado do Senado. No diálogo satírico, Gilmar Mendes concorda em anular as quebras, solicitando em troca uma cortesia no resort Tayayá, onde Toffoli tinha participação.

A sátira faz referência a uma decisão de Gilmar Mendes que anulou quebras de sigilo da Maridt, empresa de Toffoli e de seus irmãos. Esta empresa, conforme reportagem do Estadão, recebeu aportes de um fundo de investimento ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro.

Na segunda-feira, 20, Gilmar Mendes enviou uma representação ao ministro Alexandre de Moraes solicitando a investigação de Zema. O motivo foi o compartilhamento do vídeo satírico sobre os ministros da Corte nas redes sociais do ex-governador. Na representação, Gilmar afirmou que o vídeo "vilipendia não apenas a honra e a imagem deste Supremo Tribunal Federal, como também da minha própria pessoa".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/ZEMA/CRÍTICAS/STF

Gilmar

Boneco
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

PT produz vídeo para tentar vincular Flávio Bolsonaro ao caso Master

26.04.26 21h11

revisão do código penal

Em artigo, Dino defende pena mais rigorosa em casos de corrupção envolvendo sistema de Justiça

No artigo, o ministro cita os cargos de "juízes, procuradores, advogados (públicos e privados), defensores, promotores, assessores, servidores do sistema de Justiça em geral"

26.04.26 16h36

Lula volta a Brasília após dois procedimentos de saúde em São Paulo

26.04.26 16h11

ELEIÕES 2026

PT aprova manifesto com diretrizes para eleições 2026, afasta polêmicas e faz aceno ao centro

O documento foca na comparação da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com a do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), além de estabelecer um plano do que deve ser destaque em um eventual quarto mandato do petista

26.04.26 15h06

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

crítica

Desembargadora que ganhou R$ 91 mil em março: fim de penduricalho levará juízes à 'escravidão'

"Colegas estão deixando de frequentar gabinetes de médicos, porque não vão poder pagar consulta", disse. E acrescentou. "Outros estão deixando de tomar remédios, entendeu?"

20.04.26 14h48

Política

Após 4º voto pela condenação de Eduardo Bolsonaro por difamação, Mendonça suspende julgamento

Caso está sendo analisado pelo plenário virtual da Corte desde a última sexta-feira (17)

22.04.26 20h02

CONFUSÃO

Nikolas diz que capacidade cognitiva de Jair Renan Bolsonaro é menor que de 'toupeira cega'

Nos últimos meses, o deputado Nikolas Ferreira tem intensificado ataques aos filhos de Bolsonaro em suas redes sociais.

24.04.26 21h36

Carreira militar

Governo do Pará vai convocar mais de dois mil policiais militares e bombeiros

Os aprovados em concurso público já começam o período de habilitação em 4 de maio

23.04.26 18h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda