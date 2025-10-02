Gestores públicos deveriam ser presos por paralisar obras iniciadas por antecessores, diz Lula

Lula não fala da aprovação da isenção do IR na Câmara em primeiro discurso feito após a votação - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta quinta-feira (2) de uma agenda em Breves (PA). Sem citar nomes, o presidente também disse que administradores públicos deveriam ser presos por paralisar obras que foram iniciadas por antecessores.

"Eu acho que muitos administradores públicos deveriam ser presos por irresponsabilidade. Quando você deixa uma obra paralisada porque foi o seu adversário que começou a fazer a obra, você não está tendo nenhum respeito pelo povo da sua cidade"

"Eu gosto de todo mundo. Eu gosto dos ricos, dos pobres e da classe média, mas o governo tem que saber quem é que precisa do governo", disse o presidente, que também declarou que o objetivo dele é cuidar "das crianças e das mulheres, mas sem esquecer ninguém".

Lula também afirmou que o governo federal precisa ajudar o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB) a cobrar uma concessionária que está demorando em entregar água potável para a Ilha do Marajó.

Nesta quinta, Lula inaugurou uma creche em Breves cuja obra, segundo a Secretaria de Comunicação Social (Secom), estava paralisada desde 2011. Lula também acompanhou cerimônias de entregas relacionadas ao Ministério da Educação na Ilha do Marajó.