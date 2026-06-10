Genial/Quaest: Lula amplia vantagem sobre Flávio Bolsonaro no 2º turno e lidera fora da margem

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manteve a liderança nas intenções de voto para o segundo turno da disputa presidencial, conforme pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 10.

Este é o segundo mês consecutivo em que Lula pontuou numericamente acima de Flávio Bolsonaro (PL), seu principal adversário. O petista registra 44% das intenções de voto contra 38% do senador em uma simulação de segundo turno.

Lula passou por um período de queda na vantagem contra Flávio entre agosto do ano passado e abril deste ano. Ele chegou a figurar numericamente atrás do senador em abril, quando Flávio tinha 42% contra 40% de Lula. Após a divulgação de conversas envolvendo o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro cobrando dinheiro, Flávio perdeu força.

Cenário de 1º Turno

No primeiro turno, a pesquisa aponta que Lula tem 39% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro registra 29%. O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 3%, e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) tem 2%. Renan Santos (Missão), do MBL, figura com 3%.

Esta é a primeira pesquisa Genial/Quaest a incluir Joaquim Barbosa (DC) e Aécio Neves (PSDB) nos cenários estimulados de primeiro e segundo turnos. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) obteve 1% das intenções de voto, e o presidente do PSDB, 2%.

O cenário projetado pela pesquisa para o primeiro turno é o seguinte:

Lula (PT): 39%

Flávio Bolsonaro (PL): 29%

Renan Santos (Missão): 3%

Ronaldo Caiado (PSD): 3%

Aécio Neves (PSDB): 2%

Romeu Zema (Novo): 2%

Augusto Cury (Avante): 1%

Joaquim Barbosa (DC): 1%

Samara Martins (UP): 1%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 0%

Edmilson Costa (PCB): 0%

Heró Bezerra (PRTB): 0%

Eleitores e Certeza do Voto

A pesquisa também mediu a certeza dos eleitores em relação aos seus votos. Segundo o levantamento, 63% dos entrevistados afirmaram que suas escolhas são definitivas, enquanto 36% consideram que ainda podem mudar. Entre os que declaram voto em Lula, 71% estão certos da escolha, e 29% podem mudar. Para os que votam em Flávio, 70% dizem que a escolha é definitiva, e 30% podem mudar.

No caso de Caiado, 52% afirmaram que podem mudar de ideia quanto ao voto, e 44% estão certos. Para os que votam em Zema, 74% declararam que podem mudar, e apenas 26% estão certos do voto. Os números indicam uma possibilidade de migração de eleitores para outros candidatos no caso dos dois ex-governadores.

Simulações de Segundo Turno

Nas simulações de segundo turno, Lula mantém seis pontos porcentuais de vantagem contra Flávio Bolsonaro e segue à frente dos demais adversários.

Os cenários projetados são:

Lula 44% x 38% Flávio Bolsonaro

Lula 45% x 35% Zema

Lula 45% x 35% Caiado

Lula 45% x 31% Renan Santos

Voto Espontâneo e Metodologia

No cenário espontâneo, quando os entrevistados são perguntados em quem votariam sem a apresentação de nomes, 23% citaram Lula, um ponto percentual a mais que em maio. O nome de Flávio foi mencionado por 17%, três pontos percentuais abaixo do registrado no mês anterior. Cerca de 56% dos entrevistados se declararam indecisos, contra 57% em maio.

A margem de erro estimada da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi realizado entre os dias 5 e 8 de junho, com 2.004 entrevistas presenciais. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07661/2026.