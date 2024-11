G20: Milei chega para cumprimentar Lula com duas pastas na mão

O presidente da Argentina, Javier Milei, chegou na manhã desta segunda-feira (18.11), ao Museu de Arte Moderna (MAM) no Rio de Janeiro para cumprimentar o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, antes do início da cúpula de líderes das 20 maiores economias do globo (G20). Destoando das demais autoridades, o argentino chegou com duas pastas na cor azul escura na mão.

Milei chegou para os cumprimentos acompanhado de sua irmã, Karina Milei, que é secretária-geral da presidência do país.

Ao subir a rampa, ambos foram recebidos por Lula e pela primeira-dama, Rosângela da Silva.

Lula se limitou a falar "bom dia" ao argentino. Houve aperto de mãos e o petista indicou o argentino para fazer posição para a foto oficial. O líder da extrema direita chegou após a recepção ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.