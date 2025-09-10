Capa Jornal Amazônia
Fux defende envio de processo ao plenário do STF ou à 1ª instância

Ministro afirmou que Constituição não prevê julgamento por turmas e que casos semelhantes já foram analisados pelo plenário da Corte

Ministro do STF, Luiz Fux (Carlos Moura/SCO/STF)

 

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retomou nesta quarta-feira (10) o julgamento da chamada trama golpista.  Durante voto, O ministro Luiz Fux acolheu a preliminar que questiona a competência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) em julgar o processo da chamada trama golpista.

Segundo o magistrado, a Constituição prevê julgamento no plenário do STF, e não em suas turmas. “Ao rebaixar a competência original do plenário para uma das turmas, estaríamos silenciando as vozes de ministros que poderiam esterilizar a forma de pensar sobre os fatos a serem julgados nesta ação penal”, afirmou.

Julgamento deve ser no plenário ou na primeira instância 

Fux ressaltou que outros processos relacionados ao caso foram julgados pelo plenário e defendeu que o mesmo procedimento seja seguido. “Ou o processo deve ir para o plenário ou tem de descer para a primeira instância”, declarou o ministro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
