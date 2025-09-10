Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X

'Não compete ao STF realizar juízo politico', diz Luiz Fux

Ministro afirmou que a Corte deve atuar com objetividade e rigor técnico, sem confundir função judicial com papel político

O Liberal
fonte

Luiz Fux durante julgamento nesta manhã (Rosinei Coutinho/STF)

A primeira turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retomou nesta quarta- feira (10) o julgamento da chamada trama golpista. O ministro Luiz Fux iniciou a leitura de seu voto ressaltando o papel do Supremo Tribunal Federal (STF) e a necessidade de que os ministros analisem os casos com “distanciamento”.

Segundo ele, a Corte não deve assumir juízos políticos, mas atuar de forma técnica e jurídica. “Ao contrário do Poder Legislativo e do Poder Executivo, não compete ao Supremo Tribunal Federal realizar um juízo político do que é bom ou ruim, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado”, disse Fux.

VEJA  MAIS

image Flávio Bolsonaro critica voto de Moraes e afirma que vai pedir a suspensão do julgamento do pai
Em sua declaração, Flávio disse que Moraes "parecia um líder do governo do PT"

image Zanin atende Moraes e marca dia extra para julgar ação penal sobre trama golpista
A sessão plenária que costuma ser realizada nas quintas à tarde foi cancelada

image Moraes rechaça pressões, destaca Judiciário independente e diz que País deu basta ao golpismo

STF deve se guiar pela Constituição, diz Fux 

O ministro destacou que cabe ao tribunal afirmar o que é constitucional ou inconstitucional, legal ou ilegal, sempre com base na Constituição Federal de 1988 e nas leis brasileiras.

“Trata-se de missão que exige objetividade, rigor técnico e minimalismo interpretativo a fim de não se confundir o papel do julgador com o do agente político”, afirmou.

Fux acrescentou ainda que é dever do juiz criminal acompanhar a ação penal com distanciamento, reforçando a importância da imparcialidade no julgamento reforça assim a neutralidade de lados.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
O Liberal
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda