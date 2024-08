Fundação Romulo Maiorana e Grupo Liberal são reconhecidos como patrimônio imaterial de Belém

A Câmara Municipal de Belém aprovou, na última quarta-feira (21/8), por unanimidade, o projeto de lei que reconhece a Fundação Rômulo Maiorana e os veículos de comunicação do Grupo Liberal (TV, Rádio e Jornal O Liberal) como patrimônio cultural de natureza imaterial de Belém. O título foi concedido em reconhecimento à significativa contribuição do grupo para o fortalecimento da cultura no município, destacando seu papel no fomento às artes visuais e na formação cultural da cidade.

A Câmara Municipal de Belém aprovou, por unanimidade, o projeto de lei que reconhece da Fundação Rômulo Maiorana e os veículos de comunicação do Grupo Liberal (Reprodução/ TV Liberal)



VEJA MAIS

O Grupo Liberal, fundado em 1966 pelo jornalista e empresário Romulo Maiorana, teve início com a aquisição do jornal O Liberal das mãos de Magalhães Barata. Atualmente, o grupo é o maior conglomerado de comunicação do Pará, o nono maior do Brasil e o quarto maior afiliado à Rede Globo.

O projeto de lei que reconhece toda essa trajetória segue agora para sanção do prefeito do município para que se torne oficialmente uma lei, consolidando a importância e notoriedade do Grupo Liberal.